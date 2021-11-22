الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية “وفاء مكي” من مواليد 12 مايو 1966 بقرية “كفرنواي” التابعة لمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، وهى حاصلة على شهادة الدبلوم التجاري. كانت على موعد مع الشهرة من خلال عدد من الأدوار الصغيرة، أهمها المسلسل الشهير “ذئاب الجبل”، التى جسدت فيه شخصية مهجة وكانت وش السعد عليها. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: أتذكرون الفنانة «وفاء مكي » .. لن تصدق كيف اصبح شكلها بعد اختفائها عن الأنظار لسنوات طويلة .. شاهد الفرق قبل وبعد؟ إجابة السؤال الهام للكثير من الناس .. ما هي أطول مدة يمكن أن نقضيها دون استحمام خلال الشتاء؟ فقط للمتزوجين .. تعرف على مكونات «الخلطة السرية» لحياة جنسية أفضل وأكثر سعادة ؟ ذهبت لزيارة ضريح زوجها فشاهدت باب قبره يهتز .. وعندما فتحته كانت المفاجأة الصادمة ؟ لن تتخيل النتيجة .. ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بدون صابون؟ يشعر فيها الكثيرين .. هذه العلامات عند الاستيقاظ من النوم مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم !! .. راجع الطبيب فورا هذا ما يحدث للعضو الذكري عند دهنه بزيت القرنفل قبل ساعة من الجماع ؟ مفاجأة مذهلة يبحث عنها الكثير من الرجال؟ لن ترميها بعد اليوم .. بذور المانجو معجزة علاجية لمرضى السكري والجلد والشعر وفوائد أخرى لا حصر لها - تفاصيل مذهلة تناول زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم بهذه الطريقة لمدة يومين فقط وشاهد ما الذي سيحدث لجسمك في أول أسبوع.. شاهد الفيديو رجل دخل على زوجته المنزل فوجدها تمارس «الشذوذ الجنسي» مع جارتها .. لن تتخيل ردة فعله؟ فاكهة لذيذة تزيد الرغبة والقدرة الجنسية للرجال و النساء معا ونتائجه جبارة في غرفة النوم ( تعرف عليها) ظهور هذه الـ 5 علامات فى الساق تدل على ارتفاع الكوليسترول .. تعرف عليها ؟ تحذير صحي خطير : هذا الطعام الشائع يسبب عجز كبير في الذاكرة وينهي خلايا الدماغ بفترة قياسية جدا .. تجنبه فورا أشهر ممثلة إغراء فاتنة الجمال أنقذت الزعيم عادل إمام من سهير رمزي واختفت في ظروف غامضة .. لن تصدق من تكون ؟ كيف تعالج ارتفاع ضغط الدم بالعسل ؟ إليكم الطريقة الآمنة التي ستخلصكم من خطر القاتل الصامت؟ هذه الطفلة أصبحت بطلة مسلسل «الحاج متولي» .. ستعرفها من شكل عينيها المميزتين اذا كنت قوي الملاحظة .. فمن تكون؟ تزوج صديقة زوجته الطبيبة بعد وفاتها .. وفى ليلة الزفاف اكتشف مفاجأة كبرى جعلته ينهار على الفور ! نعمة كبرى من ربنا.. هذا الطعام المهمل يحفز إفراز هرمون الإنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم فورا - تعرف على الطريقة وداعا للسمنة .. مشروب شهير دافئ ينسف دهون الجسم الخطرة نتائجه جبارة وغير متوقعة .. تناول بهذا التوقيت؟ ( تعرف عليها ) يحدث في المغرب .. مكالمة بعد منتصف الليل يعقبها فض بكارة فتاة قاصر عن طريق الخطأ ..كيف حدث ذلك؟ اسرار وحكاية فيلم عادل إمام ويسرا الذي تبرأ منه مؤلفه واعتزل الفن بسببه .. لن تصدق السبب! شك في شيء .. مذيع شهير يضع كاميرا مراقبة في غرفة نوم زوجته.. وفي الصباح اكتشف الصدمة الغير متوقعة ! سم قاتل .. مشروب شائع يتناوله الكثيرون يرفع مستوى الكوليسترول في الدم بشكل خطير " .. تجنبه فورا أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز؟ شاهد جمالها الفتان بعدما أصبحت شابة وتغيرت ملامحها تماماً - صور أخصائية تغذية روسية تحذر من تناول التمر في هذه الحالة ؟ لجميع مرضى السكري : هذه المشروبات الشائعة تدمر هرمون الإنسولين و ترفع السكر في الدم فوراً .. ابتعد عنها فوراً هاندا ارتشيل نجمة مسلسل انت اطرق بابي تدلي باعترافات نارية .. مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3 مرات مع بطل هذا الفلم | تفاصيل صادمة عجز عن فعلها .. عريس يستعين بوالدته بمنتصف الليل ليفض «غشاء بكارة» زوجته .. والمفاجأة في رد العروس ؟ اذا استيقظت من نومك ووجدت « لعاب » على وسادتك فانت مصاب بهذا المرض .. إليك العلاج الصحيح ؟ لقلة صبره وخبرته عريس يفقد أغلى ما يملك في ليلة الدخلة والتقرير الطبي يقول كلمته .. ولكن بعد فوات الأوان ؟ مشروب ساخن شهير لا يخلو منه اي منزل سلاح فتاك لإنقاص الوزن والكوليسترول والتخلص من الكرش والقضاء على التهاب المفاصل (تعرف عليه) تحذير خطير .. إبتعد عن هذه الأشياء فورا وقت نومك .. تسرق ماء عينيك وانت لا تشعر وقد تستيقظ يوما وانت لاترى امامك ! https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw كما عرفها الجمهور أيضا من خلال شخصيتها فى فيلم “ضد الحكومة” والذى أثار جدلا كبيرا وقت عرضه، وهو نفس الجدل الذى حققه فيملها الشهير فى التسعينات “لحم رخيص” خصوصا مع جرأته فى تناول قضية مهمة وحساسة. وفاء مكي نجمة حقبة التسعينيات في السينما والدراما التلفزيونية، والتي اشتهرت بتجسيد شخصية ابنة المعلمة فضة في مسلسل «الراية البيضاء»، ومهجة مع «ذئاب الجبل». أيضا الممثلة وفاء مكي واجهت في حياتها الكثير من الشدائد أهمها وأصعبها على الإطلاق تجربة دخولها السجن لمدة 10 سنوات. مع بداية عام 2001 تحولت من نجمة صاعدة إلى متهمة في قضية شغلت الرأي العام، ولاحقتها عدسات المصورين أثناء مثولها للتحقيق بتهمة تعـ , ـذيب الخادمتين الشقيقتين “مروة وهنادي” أحمد فكري، واحتـ , ـجاز الأولى في مرحاض شقة وفاء مكي في الجيزة وكيـ , ـها بالنار في أماكن من جسـ , ـدها بمساعدة والدتها وابن خالتها. حيث أصدرت محكمة جنايات المنوفية في عام 2001، حكماُ بمعاقبة والدتها وابن خالتها، بالحبس لمدة عام، وصدر حكم قضائي بسجنها 10 سنوات خُففت إلى 3 سنوات، وبعد انتهاء فترة العقوبة في 5 نوفمبر 2004، اختفى بريقها الفني، وتوارت عن الأضواء. بعد سجن 3 سنوات واحتجاب لـ7 أخرى، استضاف الإعلامي محمد الغيطي في برنامجه “صح النوم” على شاشة LTC الفنانة المبتعدة عن الأضواء “وفاء مكي”. وفاء مكي ظهرت في المقابلة من دون تبدو عليها علامات التقدم بالعمر، بل بدت أكثر شباباً كما ظهرت بزيادة وزن كبيرة ولكن وجهها لا يزال كما هو وكأن السنوات لم تمر عليها. كما تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا صورة حديثة لها ظهرت فيها بالحجاب.

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