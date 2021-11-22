وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

توفيت منذ قليل الإعلامية الشابة أسماء مصطفى، زوجة النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب.
وكانت أسماء مصطفى، تعاني منذ فترة من مرض السرطان، حيث توفت على إثره اليوم.
ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة - الشيخ زايد.
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