ننشر أسماء الفائزين بجوائز الموسيقى الأفريقية

أقيم مساء أمس، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان الموسيقى الأفريقية، في لاجوس، الذي شهد نجاحا كبيرا لمواهب الراب المغربية، إلى جانب المغني النيجيري ويزكيد الذي سيطر على معظم التكريمات.

بعد أسبوع من فوزه بجائزة أفضل عمل أفريقي لهذا العام من جوائز MTV الموسيقية، حقق المغني النيجيري ويز كيد نجاحا كبيرا في بلده وفاز بثلاثة جوائز من أفريما، من أصل أربعة ترشيحات حصل عليها مسبقا.

حصل ويزكيد الذي يبلغ من العمر 31 عاما، جائزة أفضل فنان لهذا العام، إلى جانب أفضل أغنية، وأفضل تعاون غنائي أفريقي.

فيما نال المغني المالي إيبا وان الذي يبلغ من العمر 32 عاما، 4 جوائز منها أفضل ألبوم لهذا العام، وأفضل فنان أفريقي ملهم في الموسيقى، وأفضل كاتب أغاني، وأفضل فنان ذكر من غرب أفريقيا.

وفازت المغنية المغربية منال بنشليخة بجائزة أفضل مغنية أنثى في شمال أفريقيا، فيما نال ابن بلدها المغني ديزي دروس جائزة أفضل مغنى في شمال أفريقيا.

غياب ويجز عن الحفلة

غاب مغني الراب الشهير ويجز عن إحياء حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان الموسيقى الأفريقية، رغم الإعلان المسبق عن تواجده في الحدث ومشاركته الغناء مع مواهب فنية أخرى.

وكتب ويجز عبر خاصية الاستوري لحسابه بتطبيق انستجرام، سبب غيابه عن الحفل قائلا:" لأسباب خارجة عن إرادتي مش هقدر أتواجد في الحفل الختامي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية في لاجوس.. وبتمنى التوفيق لكل إخواتي المرشحين".

أحيا حفل ختم الموسيقى الأفريقية عدد من نجوم وفنانو القارة السمراء، وكان مقررا أن يغني ويجز برفقة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير.

جوائز الموسيقى الأفريقية

وتعد جوائز "الموسيقى الأفريقية "Afrima" أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام، وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنان وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل مايزيد عن 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.