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تيسير فهمي تعلن وفاة شقيقها

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الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:32 مـ

فن وثقافة الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:00 مـ بتوقيت القاهرة 2021-11-22 12:00:08
دوت الخليج
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أعلنت الفنانة تيسير فهمى وفاة شقيقها من خلال منشور عبر حسابها بالفيسبوك .
وكتبت تيسير فهمى :" شقيقى علي فى ذمة الله".

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تيسير فهمي تعلن وفاة شقيقها

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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