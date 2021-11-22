أشرف زكي ودنيا سمير غانم وأحمد بدير يستقبلون جثمان سهير البابلي بمسجد الشرطة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - تشيع بعد قليل جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة وتقديم العزاء لابنتها.

وكان أول الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد بدر، كذلك الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها، والمخرج الإعلامي عمر زهران.

ووصف «بدير» الفنانة الراحلة سهير البابلي بأنها كانت تتسم بانسانيتها وطيبتها.

وأضاف في تصريحات صحفية قبل المشاركة في الجنازة أنها كانت نموذج مشرف للفنانة المصرية العظيمة، وتابع: «فقدنا إنسانة جميلة ربنا يتولاها برحمته ومصر والوطن العربي كله بيقدرها ويحبها».

ولفت إلى أنها كانت السبب في نجاحه، وكانت دائمة النصح لمن حولها بالإخلاص والكرم والطيبة ، وتابع : صاحبة فضل عليّ .

ويشيع جثمان الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد حاليا.

ووصل جثمان الفنانة سهير البابلي إلى المسجد الشرطة، وفي انتظار الصلاة عليه عقب صلاة الظهر.

وعانت الفنانة الراحلة من أزمة صحية استدعت نقلها إلى العناية المركزة خلال الأسابيع الماضية، فيما دخلت في غيبوبة بأيامها الأخيرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل “قلب حبيبة”.

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