انهيار زملاء الإعلامية أسماء مصطفى لحظة الإعلان عن وفاتها على الهواء.. وزوجها: ظهري انكسر

ابو ظبي - احمد الجزار - انهيار مقدمي برنامج “هذا الصباح” المعروض على قناة “إكسترا نيوز” لحظة الإعلان عن وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، حيث لم يتمالك كل من الإعلامي همام مجاهد وزميلته منة فاروق دموعهما وهما يعلنان عن رحيل الإعلامية.

أسماء مصطفى كانت لحظة إعلان خبر وفاتها صعبة ومؤلمة على زملائها في برنامج “هذا الصباح” المعروض على قناة “إكسترا نيوز” حيث لم يتمالك الإعلامي همام مجاهد دموعه وظهر وهو يبكى على الشاشة ولم يستطع إعلان خبر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، وحاولت زميلته في البرنامج منة فاروق أن تستجمع قواها وتعتذر لجمهور على المشهد وتؤكد صعوبته لكونها وزميلها يعلنان خبر وفاة زميلة لهما كما بكت أثناء حديثها عن الإعلامية أسماء مصطفى.

فقالت منة فاروق: “نعتذر في البداية إذا لم نستطع أن نتمالك أنفسنا فالجمهور يتوقع المهنية لكن هذا الموقف من أصعب المواقف أن نعلن فيها خبر وفاة الزميلة أسماء مصطفى التي توفيت منذ قليل حسب ما أعلن زوجها، فالإعلامية الراحلة كانت تواجه مرض عضال وقاومت المرض وحاولت بث الأمل في كل الناس، فأسماء مصطفى كانت إنسانة مبهجة ومتفائلة ومفعمة بالحماس والنشاط، رحمها الله وصبر أسرتها”.

قناة “إكسترا نيوز” تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

همام مجاهد عاد لينعى زميلته أسماء مصطفى وتحدث عن رحلة الإعلامية المصرية وقدرتها على الصمود ومواجهة المرض وأنها كانت صابرة عليه وواجهته بكل قوة وخضعت بسببه للعديد من العمليات الجراحية، كما أكد أن جميع العاملين في قناة “إكسترا نيوز” ينعون زميلتهم الراحلة فقال: “أسماء مصطفى صديقة من فترة طويلة في برنامج (هذا الصباح) لم نر منها إلا كل خير فجميعنا في القناة ننعي زميلتنا، الإعلامية أسماء مصطفى كانت من أكثر الصابرين على المرض، واستقبلته بشكل إيجابي وحاولت بقدر الإمكان التماسك من أجل عبور هذه الأزمة وخضعت للعديد من العمليات بعضها نجح والبعض الآخر فشل”.

وأضاف :”المتابع للإعلامية أسماء مصطفى خلال فترة مرضها يعرف تماما حجم المعاناة التي عاشتها وقدرتها على المقاومة، ربنا يغفر لها ويصبر محبيها ونتمنى أن يبارك الله في أبنائها ويصبر أسرتها”.

موعد جنازة وعزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

أيمن أبو العلا زوج أسماء مصطفى نعى زوجته في رسالة مبكية عبر حسابه على “فيسبوك” بصورة تجمعه بها وأولادهما أكد من خلالها على حجم الألم الذي يمر به بعد رحيلها فكتب: “انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول الا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون”، كما كشف كذلك عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء حيث أكد أن جنازة الإعلامية الراحلة سوف تشيع اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمصر، كما أن العزاء سوف يقام في نفس المسجد غدا الثلاثاء.

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