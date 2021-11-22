معز مسعود يؤم المصلين في جنازة سهير البابلي.. وانهيار ابنتها فور وصول الجثمان (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأت صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وأمّ الداعية الإسلامي معز مسعود، المصلين، في جنازة الفنانة الراحلة، حيث كان النعش مغطى بعلم مصر.

وتُدفن الفنانة في مقابر العائلة، بعد الانتهاء من مراسم تشييع الجنازة، التي حضرها أفراد أسرتها وعدد محدود من أفراد الوسط الفني.

وحرصت الفنانة حلا شيحة على حضور صلاة الجنازة، رفقة زوجها الداعية معز مسعود، فضلا عن عدد من الفنانين الذين حرصوا على وداعها، وبينهم الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، ياسمين الخيام، إلى جانب أفراد عائلة سهير البابلي، وأصدقائها المقربين من خارج الوسط الفني.

ودخلت ابنة الفنانة سهير البابلي، نيفين الناقوري، في حالة من البكاء والانهيار أثناء صلاة الجنازة على والدتها، وحاول أحد الحضور تهدئتها.

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا مساء أمس، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد ما قضت أكثر من 20 يوما داخل العناية المركزة، إثر إصابتها بجلطة في الرئة وضعف في عضلة القلب، وتدهور حالتها الصحية.

وقال الدكتور رضا غنيم، زوج ابنة الفنانة الراحلة، إنّها قالت الشهادة 3 مرات قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وجرى تغسيلها بماء زمزم وكان الرضا يبدو على وجهها.

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