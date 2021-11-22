المرض الملعون ده دمرني.. أبرز ما قالته الراحلة أسماء مصطفى عن السرطان

ابو ظبي - احمد الجزار - رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والتي أعلنت عن إصابتها به منذ شهر أبريل الماضي، مؤكدة أنها كانت حريصة على إخفاء هذا الخبر عن أصدقائها وعائلتها لعدم رغبتها في إحزانهم.

وكانت الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، توضح مستجدات حالتها الصحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كانت تروي تفاصيل تجربتها مع مرض السرطان، فقالت: السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن دون كتالوج حتى قوتك وحربك في المعركة طلعوا بردوا مش واحد، هو لعنة فكل الأوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت بردو دون كتالوج، مش يعني اللي بيحارب جوه الميدان غير اللي في وش المعركة غير اللي واقف على الحدود.. سبحان الله له في ذلك حكم، أمال مين يتعلم من مين ونقيس تجاربنا إزاي، ونفيد بعض إزاي.. مفيش كتالوج أنت ورزقك أنت واختبارك وربنا عارف صبر وقوة كل واحد علشان كده محدش مقياس لحد.

وكتبت أسماء مصطفى على حسابها الشخصي في «فيسبوك» في منشور اَخر: «الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اتأخرت عليكم بس عارفة إنكم بتعذروني، وعايزة أقولكم إني فعلا زي ما بنقول: ربنا كتبلي عمر جديد، وقدر ولطف. تفاصيل صعبة لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هي اللي نجتني لسه عندي مشوار مع العلاج والحمد لله لثاني مرة».

وأضافت أسماء مصطفى في حديثها: «مقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليا، ولسه هاكمل علاج، لكن ربنا نجاني الحمد لله وأكيد ليه حكمة وأكيد ده الخير وربنا يسامحني على كل يوم كنت بصحتي ومصحتش أحمد ربنا عليها.. الأصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى بشكركم من قلبي على دعواتكم ربنا يحفظكم».

وكانت أسماء مصطفى، أعلنت منذ عدة أشهر على «فيسبوك» إصابتها وكتبت: «أنا باعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة إنى بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو اكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا القصة، وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وأضافت: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب cancer، معلش وأنا منهم باحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل انا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل.. في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول رجاء تاني محدش يتضايق فضلا الدعاء».

وكتبت أسماء منشورًا في وقت سابق، دعت من خلاله لوالدتها قائلة: من أصعب الابتلاءات في الحياة إن الأم تشوف حتة منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهي مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي أنا بدعي لنفسي بالشفا وبدعي لأمي بالصبر، وربنا يثبت قلبها. بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى لأمه كي تقر عينها ولا تحزن ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن.

وتابعت أسماء: أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها، ادعوا لأمي ولكل أم بالصبر والفرج وفك الكرب.. عارفة إن صعب عليها تشوفني كده قدامها صعب أقوى ومش هتكلم عن علاقتنا دلوقتي بس هي أمي وصاحبتى وأختي وبنتي أنا منها وهي مني.. يا رب فرح قلبها وصبرها.

كما سبق وأن وجهت رسالة شكر لزوجها، والتي أعربت عن حبها الشديد له، خاصة أنه ساندها خلال مرحلة مرضها ورحلة علاجها، فكتبت: أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيه قبل ما أتجوز لأني كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبني بجد لنفسي.

وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى: كانت تدعي وتقولي ربنا يرزقك باللي يقدرك ويريح قلبك يكون ابن أصول، عمرها ما اتمنت ليا عريس يجبيلي مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زي ما بيحصل، ولا طلبت غير راحة بالي وحد يقدرني.. وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقني براجل بجد بيحبني لنفسي ولشخصي وبيقدرني والمحنة والمرض خلوني أفتكر دعوتها.. المرض الملعون ده دمرني لكن هو شايفني أحلى ست في الدنيا، ولاقيته ضهري وسندي في دنيتي، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين، ويبارك في أولادنا ويحفظهم ونقدر نعدي المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا.

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