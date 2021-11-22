وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي لدار أخبار اليوم في...

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم فعاليات افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الاقتصادي لدار أخبار اليوم تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن» والذي افتتحته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور وزراء كل من الكهرباء والبترول والشباب والرياضة.

كما حضر المؤتمر كذلك المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد كبير من رجال المال والأعمال والاقتصاد.

ويناقش المؤتمر من خلال ٦ جلسات عامة وتخصصية. الصناعة، والاستثمار والتمويل أساس التصدير، البترول والغاز والكهرباء انطلاقة الطاقة جسور بوابة مصرية للأسواق العالمية، النقل واللوجستيات ركيزة التصدير، التنمية العمرانية وتصدير العقار، التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية الواقع والطموح.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يُعقد للمرة الثامنة على التوالي تزامناً مع الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري من زيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات إلى العالم الخارجي.