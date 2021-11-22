قمر ترزق بطفلتها الثانية وتكشف عن أول صورة لها

ابو ظبي - احمد الجزار - رزقت الفنانة اللبنانية قمر بطفلتها الثانية وشاركت جمهورها فرحتها.

ونشرت قمر عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على”إنستجرام”، صورة للصغيرة وكشفت عن الاسم الذي اختارته لها.

وأطلقت قمر على طفلتها اسم “لونا” وأوضحت في منشورها أنها ولدت يوم 18 نوفمبر.

وكانت قمر تعرضت لحملة سخرية بعدما نشرت قبل أيام صورتها وهي حامل، وسخر الجمهور من طول فترة حملها معربين عن دهشتهم من أنها لم تلد بعد.

‎جدير بالذكر أن قمر نالت انتقادات عديدة منذ أن أعلنت عن حملها دون زواج وردا على موجة الهجوم التي تعرضت لها كتبت قمر رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي حملها من مجهول مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس عقبة في طريق حملها لقب single mother.

وكتبت قمر “أغلبية العرب صايرين يحللوا ويحرموا واسئلة غريبة بتوصلني عن حياتي، لكم الحق تنتقدوا شغلي ولكن حياتي خط أحمر”.

وتابعت “حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين .. حامل من الروح القدس لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله من انتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله”، مضيفة ” أنا ما عندي مشكلة أكون single mother.

يذكر أن قمر اللبنانية لديها ابن وحيد يدعى جيمي.

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