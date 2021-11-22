“مُصر أن أعشقك بكل التفاصيل”.. زوج أصالة يوجه لها رسالة غزل.. والأخيرة: “أنت الحياة”

ابو ظبي - احمد الجزار - يواصل الشاعر العراقي فائق حسن التغزل بزوجته الفنانة أصالة نصري منذ الإعلان عن زواجهما في الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي؛ إذ نشر صورة جمعتهما عبر حسابه على إنستجرام أرفقها برسالة رومانسية.

وكتب حسن: “ذات لهفه التقينا كان كل شيء يشي بالحب انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح لم يكن ذنبك أنك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أني دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل”.

فردت أصالة على زوجها أسفل الصورة: ”أنت الحياة وكلّ شي حلو فيها.. لطفك بالغ وقلبك رائع وعقلك واعي وكلّك حلاوة وطيابة وأنا ممنونة لآخر نفس إنّك عرّفتني على السّعادة المطلقة والأمان والسكينة ومعك بسّ عرفت إنّه فيه قلبّ أحلى من قلبي وتعبير أعلى من تعبيري وشعور أغلى من شعوري (مو أكتر كتير بسّ نقطة والنقطة كتير)“.

وحظيت هذه الرسالة بتفاعل واسع بين جمهور أصالة وزوجها، فقد كتب أحد المعلقين: ”أصوله علّمتنا أن النهايات ليست دائما خسائر، بل قد تكون بوابة أفراح جديدة“.

بينما حذّرت إحدى المعلقات فائق حسن بقولها: ”حلو بس تأكد كل بداية زواج يوجد هذا الحب وبمرور الوقت ينتهي وانتو الاثنين مجربين هذا الحب سابقا المهم عايشين اللحظة“. لترد عليها فتاة أخرى: ”وشرط لا يوجد شخص يستطيع يعلم أي حدث يقع مستقبلا وممكن جدًا يكون عوض الله الجميل يصادفك شخص يغنيك عن كل شخص خذلك الله يجعلنا من الأشخاص المتفائلين المقبلين على الحياة“.

كما عاتبتها فتاة أخرى قائلة: ”خلي الناس تعيش ليش تحبوا تبعثوا رسائل سلبية في النفوس الله يبارك في حبهم ويجمعهم ويبارك لكل المتحابين في الإسلام“.

ومؤخرًا؛ وجّه فائق حسن، رسالة رومانسية إلى زوجته أصالة، عبر صفحته في إنستغرام، واصفًا إياها بـ“معجزتي في زمن اللا معجزات“.

ونشر حسن صورة تجمعهما، أرفقها بتعليق: ”كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!! يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك أن تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي أنت مكانه وزمانه“.

وأضاف: ”فاجأني حبك حيث كنت أتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة أهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم“.

كما يحرص حسن على مرافقة أصالة في الحفلات الغنائية التي تُحييها في الدول العربية، كان آخرها في موسم هلا خورفكان، بالشارقة، قبل أيام قليلة، ووجهت أصالة رسالة إلى جمهورها الحاضر في المناسبة الغنائية قائلة: ”حدث مهم لي لكونه الحفل الأول الذي أغني فيه وأنا زوجة الشاعر فائق حسن الذي حرص على التواجد معي لدعمي“.

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