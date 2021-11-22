تيسير فهمي تكشف تفاصيل وفاة شقيقها مختنقًا في أحد المستشفيات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة تيسير فهمي تفاصيل وفاة شقيقها علي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، مختنقًا إثر حريق بالعناية المركزة في مركز الشفاء بالمهندسين.

وتحدثت تيسير فهمي، عن تفاصيل وفاة شقيقها، قائلة: علي شقيقي مات من الاختناق، بسبب وجود حريق حدث في مركز الشفاء، للأسف كان المفروض هيخرج النهاردة خلاص، لكن حصل حريقة في غرفة الأكسجين أدى إلى وفاته هو وشخص تاني كان معاه في نفس الغرفة، وذلك وفقًا لـ “القاهرة 24”

وأشارت تيسير فهمي إلى أن شقيقها كان مريض سكر، وعانى في الفترة الأخيرة من التهاب رئوي حاد، وظن البعض أنه أصيب بكورونا، ولكنه خضع لمسحته قبل أيام، وتأكد من عدم إصابته بالفيرس.

وفاة شقيق تيسير فهمي

وكانت أعلنت الفنانة تيسير فهمي خبر وفاة شقيقها صباح اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت منشورًا، جاء فيها: علي شقيقي في ذمة الله.

وطالبت تيسير فهمي من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

وتأتي وفاة شقيق تيسير فهمي بعد 9 أشهر من وفاة شقيقتها، إذ أعلنت في فبراير الماضي عن رحيلها، وكتبت: “شقيقتي في ذمة الله ربنا يرحمها”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل “بفعل فاعل” قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

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