بسبب وجبة سمك.. إصابة المنتج وليد منصور بتسمم ونقله للمستشفى (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض المنتج وليد منصور لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى بعدما أصيب بتسمم وإلتهاب حاد في المعدة.

وكشف وليد منصور تفاصيل إصابته بالتسمم بعد تنظيمه حفلا غنائيا للفنان محمد حماقي في الإسماعيلية أول أمس حيث تناول وجبة سمك وتعرض للتعب بعدها، مضيفا “كنت اعتقد في البداية أنه دور برد شديد، ولكن اليوم التعب زاد وذهبت للكشف وعمل فحوصات فقرروا إجراء غسيل معدة لي، بعد تعرضي لحالة تسمم”

وكان وليد نظم أول أمس حفلا غنائيا للنجم محمد حماقي في الإسماعيلية بحضور الآلاف من الجمهور.

من ناحية أخرى فاز المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور بجائزة أفضل منظم حفلات في مصر لعام 2021 بمهرجان نجم العرب الذي أقيم مؤخرا.