أول تعليق من سارة سلامة عن أنباء إجراء عملية “نفخ شفايف”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعربت الفنانة الشابة سارة سلامة، عن استيائها الشديد، بعد تعرضها لانتقادات حادة على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع انتشار صور لها عقب خضوعها لعملية تجميل، حيث تغيرت ملامحها بدرجة كبيرة.

ونشرت سارة سلامة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها، مُعلقة عليها بقولها: «أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس.. ربنا يشفى كل نفس مريضة».

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واندهش الجمهور من الصورة الأخيرة لـ سارة سلامة، حيث تساءل البعض عن سبب التغيرات التي أجرتها على وجهها، «بهدلت ملامحها خالص»، بينما علق آخر: «كنتي الأول أجمل»، وأضافت متابعة: «يا بنتي كنتي قمر حرام عليكي نفسك».

أحمد سلامة يكشف حقيقة اعتزالها

وكان الفنان أحمد سلامة، نفى ما تردد في الآونة الأخيرة، بشأن اعتزال ابنته «سارة»، أو إرغامها على الابتعاد عن التمثيل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال أحمد سلامة، في تصريحات صحفية، إنّ سارة ابنته لم تعتزل التمثيل قط، ولم تُفكر في هذا الاتجاه إطلاقًا، موضحًا أنّ غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، يرجع إلى بطء خطواتها إلى حدّ ما، قائلًا: «أعتقد إنّ خطواتها بطيئة شوية، لكنها لم تًفكر في الابتعاد».

ويرى أنّ تواجد ابنته «سارة» في عمل فني واحد يُحقق نجاحًا كبيرًا، أفضل من تواجدها في 10 أعمالٍ عدّة لم تُحقق انتشارًا جماهيريًا، مؤكدًا أنه لم يتدخل في اختياراتها أبدًا، إذ أنها تمتلك الخبرة والوعي ما يسمح باختيار أدوارها بعناية شديدة، قائلًا: «سارة مش صغيرة، عايزة تعمل برأيي تمام، مش عايزة لها رأيها هي حرة فيه.. لها تفكيرها وطريقتها وجيلها كمان».

وأكد أحمد سلامة، أنه لا يفرض على ابنته سارة، شروطًا معينة بشأن وضعها كمعايير تختار بها أعمالها، قائلًا: «سارة متربية كويس، وعارفة إيه الممنوع وإيه لأ.. ممكن في الأول لم يكن لديها الخبرة الكافية وكانت مستجدة في المجال، لكن حاليًا صار لديها الخبرة الكافية».