“تصريحاتك لا تهمنا”.. رئيس المجلس القومي للمرأة ترد على مبروك عطية بشأن تعدد الزوجات

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على تصريحات الدكتور مبروك عطية والتي قال فيها إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، وأنها بذلك تكون آثمة وجزاؤها جهنم، وأن العدل ليس شرطا في تعدد الزواج ، قائلة: «د. مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالي لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها؟».

وفندت رئيس المجلس القومي للمرأة رأي العلماء في قضية تعدد الزوجات، مستندة إلى ما قاله شيخ الأزهر عن تعدد الزوجات، قائلة: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال: «تعدد الزوجات» حق مقيد وبرخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب».

وأضافت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها أن على المؤمن أن يعلم أن الله سوي في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾».

وتابعت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة، وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي».

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة: «أن الإمام الأكبر أشار إلى أن إن قيمة «العدل» من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض، وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على «علي» ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها، ودخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه، وليس بايديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم عنا.. ولا تحرم الحق».

مبروك عطية يثير الجدل بشأن تصريحاته عن تعدد الزوجات

وأثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية، بشأن دخول الزوجة جهنم حال طلبها الطلاق من زوجها بسبب التعدد، حالة من الجدل.

وقال عطية، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم.

وأضاف في لقائه على فضائية “إم بي سي مصر”، أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات.

وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بإمرأة ثانية.

وأوضح، أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.

وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.

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