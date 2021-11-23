رجاء حسين تبكي على الهواء وهي تحكي ذكرياتها مع سهير البابلي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نعت الفنانة رجاء حسين الفنانة سهير البابلي قائلة: “النهاردة فوجئت بناس كثيرة للغاية من دون الوسط الفني، وعائلات عظيمة جدا وسيدات محترمات كلهم كانوا بيعزوني في رحيلها.”

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور: “كلهم راحوا المسجد وصلوا عليها، وطلعوا معانا على المقابر، شيء مشرف بشكل غير طبيعي وهي الحقيقة تستاهل.”

وتابعت: “هي ست كانت محترمة احترام كلي وجزئي، ولما تسند إليها أي أدوار تحسي إنك قدام وحش، بتشتغل على نفسها كويس، وفاهمة هي بتقول إيه، وعمرها ما قالت لفظ خارج.”

وبكت رجاء حسين تأثرا بذكرياتها مع الراحلة قائلة: “كانت ست ملتزمة بشكل غير طبيعي، عشرة عمر في المسرح، كلت معاها أكتر ما أكلت مع أهلي، وسافرت معاها أكتر ما سافرت مع أهلي. سهير مأثرة فيا قوي، لإن صعب جدا إنك تفقدي إنسان بالاحترام الفظيع ده. العيش والملح له حق عليكي، والعشرة وخصوصا إذا العشرة كانت على أحلى ما يمكن من صدق وتفاني وتبادل في الآراء.”

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