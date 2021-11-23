الموت يُفجع الفنان محمد منير في وفاة ابن شقيقته

ابو ظبي - احمد الجزار - فُجع الفنان محمد منير، قبل قليل بوفاة معتصم ابن شقيقته سميحة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، بعد نقله للمستشفى.

وأعلن بكري كمال شقيق الراحل وفاته عبر حسابه على موقع فيسبوك، معلنا عن موعد صلاة الجنازة اليوم، الثلاثاء عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر.

ونعى أقارب وأصدقاء محمد منير الراحل معتصم كمال، عبر حساباتهم على موقع فيسبوك، بعدما توفي فجأة.

ومن ناحية أخرى، عاد محمد منير الأسبوع الماضي بصحبة المطرب المصري الألماني عادل طويل، إلى القاهرة من ألمانيا، بعد رحلة أوروبية دامت نحو شهر شارك فيها عدد من الحفلات، كما زاره فريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته.

ويستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي كبير بالتجمع الخامس ليلة رأس السنة، كما يستعد للتعاون مع أكرم حسني خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنية كدويتو مع الكينج، حيث أكد أنه عرض الفكرة عليه ووافق الكينج، فيما كان حسني ينتظر عودته من السفر، لكي يتم تسجيل الأغنية الجديدة.