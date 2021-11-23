عمر كمال يرد على انتقادات فرق الصوت بينه وبين عبد الباسط حمودة

كتب المطرب عمر كمال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا جديدا، يتحدث فيه عن الانتقادات التي واجهها؛ بعد أدائه أغنية لعبد الباسط حمودة، وظهور فرق في الأصوات بينهما، تفوق فيه الأخير.

وكتب عمر كمال: أنا فاهم وعارف كويس أوي الحته اللي بغني فيها.. ومفيش مطرب خلقه ربنا بيغنى كل ألوان الغنا بنفس التمكن والشطارة، هتلاقيه مؤدي ف حتة، ومطرب شاطر ف حتة.. وربنا خلق أصواتنا ومساحات صوتنا غير بعض خالص.

وأضاف عمر كمال: بس كل واحد ليه بصمة ولون وطعم وإحساس غير التاني.. فـ أنا مش مطلوب مني أغني لحن مش بتاعي، ومش شبهي، ومش مساحات صوتي، فـ طبيعي هغنيه على استحياء.

وتابع عمر كمال: وكمان لما يكون صاحبه موجود، وبيغنيه بقاله 20 سنة يوميا؛ أكيد هيقوله أحسن مني 100 مرة فـ كوني قولت حاجة مش بتاعتي وأدائي فيها كان مش كويس؛ فـ ديه حاجة ما تقللش مني، وأنا قولتها إرضاء للطلب.

واختتم عمر كمال منشوره: ولما صاحبها غناها معايا؛ أكيد غناها أفضل مني، لأنها بتاعته ومساحته وشكله، فده أمر طبيعي.

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