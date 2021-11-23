خلاف ثروة والدها .. لن تصدق كم تبلغ أرباح نور عمرو دياب من قناتها على يوتيوب؟

الرياض - محمد الاطلسي - باب واسع من الجدل، فتحته نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، بعدما أكدت أنها لا تستفيد من ثروة والدها، مشيرة إلى أنها شخص عصامي لا تعتمد عليه أو على أمواله، وتفضل الإنفاق على نفسها من عملها الخاص، قائلة: «لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي».

وعلى الفور بدأ الرواد، خاصة جمهور ومحبي «الهضبة» في البحث عن عمل نور، الخاص التي تنفق من خلاله عن نفسها، لكي تتجنب الاعتماد على ثروة والدها.

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ما هو عمل نور عمرو دياب؟

تعمل «نور» ابنة الهضبة، «يوتيوبر وبلوجر»، في مجال الموضة والأزياء، ودشنت قناة عبر «يوتيوب»، منذ شهرين ماضيين، تنشر خلالها فيديوهات عن الموضة وأسلوب الحياة والجمال، من داخل المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من شهرة والديها، إلا أن الفتاة لا يوجد لديها سوى 174 ألف مشترك حتى الآن، ولم تنشر حتى الآن أكثر من 20 مقطعا فقط، تتحدث من خلالهم باللغات الأجنبية.

تعرف على أرباح نور عمرو دياب من عملها وبحسب موقع «سوشيال بليد» لحساب أرباح مقاطع اليوتيوب، وفقًا لعدد المشاهدات، فإن نور عمر دياب تحقق شهريًا وفقًا للموقع، من 15 جنيها، إلى 251 جنيها.

ووفقًا لحسابات الموقع، فإن أرباح العام، قد تترواح من 188 لـ3000 جنيه مصري فقط.

الجدير بالذكر أن هذه ليست الأرباح الوحيدة لابنة الهضبة، التي بالفعل تعمل بالدعاية للعديد من الشركات العالمية، من خلال تسويق منتجاتهم عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

نور دياب تكشف عن علاقتها بوالدها وكشفت نور عمرو دياب، عن علاقتها بوالدها، الهضبة، من خلال بث مباشر، عبر حسابها الشخصي على «الإنستجرام»، مؤكدة أنه لم تره منذ تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، بسبب حالة الغلق التي حدثت بين البلدان بسبب الوباء، والتي كانت سببا رئيسيا في طول مدة عدم اللقاء.