بلقيس تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة بلقيس صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بالزي المغربي، وكتبت: “وقفة حب واحترام للتكشيطة #المغربية”.

ونشرت الفنانة بلقيس فتحى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن تقديم حفل غنائي يوم 1 ديسمبر المقبل.

وقالت بلقيس فتحى : “حبايبى أهل الإمارات التقي فيكم يوم 1 ديسمبر ضمن احتفالات بلادي الغالية باليوبيل الذهبي وعيدنا الوطني الخمسين مع النجم الأخ والصديق فايز السعيد على مسرح خورفكان الشارقة”.

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