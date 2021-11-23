تعرف على تصريحات هانى شاكر فى برنامج “ على مسئوليتي ”

حل الفنان هانى شاكر ، ضيفا عبر سكايب فى برنامج “ على مسئوليتي ” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى .
وفى هذا التقرير ، ننشر لكم أبرز تصريحات الفنان هاني شاكر خلال برنامج “ على مسئوليتى ” فى السطور التالية :
1- لسنا ضد لون لأغاني ونسعى لحماية المهنة الموسيقية
2- تم وقف التعامل مع هؤلاء الأسماء من مطربي المهرجانات حفاظا على المهنة
3- الفن مش بالعافية ولكن من خلال امتحانات في النقابة
4- من المستحيل أن يحصل هؤلاء الممنوعين من مطربي المهرجانات على تصريح.
5- النقابة تنازلت عن حكم صادر بحبس حمو بيكا، وحسن شاكوش بعد ارتكاب فعل فاضح في أحد الحفلات .
6- حسن شاكوش تعهد باحترام قانون النقابة ولكنه لم يلتزم له.
7- كان لابد من وقفة من أجل حماية الفن المصري، لدينا شعبة للغناء الشعبي فقط في النقابة ولا يوجد شعبة لأغاني المهرجانات.
8- لابد من عودة حصة الموسيقى والرسم في المدارس
9- سلطة النقابة الأصيلة تحديد من يصلح للغناء أو لا، المشاهدات الكثيرة للمهرجانات ليس دليل النجاح ومشاهدات المهرجانات نجاح مزيف.
10- حمو بيكا دخل امتحانات النقابة مرتين ورسب.
11- هناك تجاوزات حدثت من بعض مغني المهرجات لم تكن متوقعة وخاضوا في الآخرين بالسب والقذف والشتيمة
12- المسرح له القدسية وبعض معني المهرجانات لم يراعوها من فوق المسرح نفسه
13- من خاض الامتحانات من مطربي المهرجانات ورسب فيها لا تتاح له فرصة أخرى للالتحاق بالنقابة
14- الغناء مش بالعافية ولا أكل عيش
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