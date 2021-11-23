أكدت الفنانة هنا الزاهد أنها تشارك زوجها الفنان أحمد فهمى في مسرحية تحمل اسم "جوازة معفرتة"، حيث يجرى الثنائى برفات للمسرحية حالياً، من أجل عرضها في موسم الرياض خلال الفترة المقبلة معربة عن سعادتها بخوض تجربة المسرح وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا الزاهد وأحمد فهمى يجتمعان فى مسرحية ”جوازة معفرتة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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