تيسير فهمي تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - دخلت الفنانة تيسير فهمي في صدمة، بعد وفاة شقيقها علي، الذي رحل عن عالمنا أمس، نتيجة تعرضه لاختناق في مركز الشفاء، بعد نشوب حريق بإحدى غرف المركز.

وانهارت الفنانة تيسير فهمي من البكاء، أثناء تشييعها جثمان شقيقها، وإلقاء نظرة الوادع عليه، قبل دفنه بمثواه الأخير، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وقالت الفنانة تيسير فهمي، إنها فقدت ثلاثة من أشقائها في هذه السنة، مطالبة جمهورها بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان في محنتهما، معقبة: إخوتي الثلاثة ماتوا في سنة واحدة.. ربنا يصبرنا.

ومن جانبه، انتهت الفنانة تيسير فهمي من دفن شقيقها علي، وتستقبل الأسرة العزاء في مقابر الوفاء والأمل، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، وذلك منعًا لحدوث ازدحام، حفاظًا على الحضور، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت الفنانة تيسير فهمي أن شقيقها، تعرض لأزمة صحية في الأيام القليلة الماضية، دخل على آثرها مركز الشفاء، حيث أنه كان يعاني من التهاب رئوي حاد، ولكن حالته تحسنت وكان من المقرر خروجه من المستشفى، ولكنه رحل بعد أن نشب حريق في المركز، أدى إلى اختناقه.

وعن سبب الحريق الذي نشب في المستشفى، قالت الفنانة تيسير فهمي: «التحقيقات الأولية بتقول أن الحريق سببه ماس كهربائي»، مضيفة: «أنا بتابع تحقيقات النيابة، عشان آخد الإجراءات اللازمة، بعد دفن أخويا».

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