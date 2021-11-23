تامر حسني يتنكر في دور مصور ويفاجئ عروسين في حفل زفافهما.. فكيف كانت الصدمة؟ (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أدخل الفنان تامر حسني عروسين بحالة من السعادة الهستيرية بعد أن شارك في حفل زفافهما متنكرًا بشخصية مصور فوتوغرافي، بعد أن قام بإخفاء ملامح وجهه بالقناع الطبي والنظارة.

ووضع حسني كاميرا التصوير أمام وجهه، وسار باتجاه العروسين على المسرح، وعندما كشف عن وجهه دخلت العروس بحالة من الذهول والفرحة الهستيرية، ثم توجه الفنان المصري لتقديم التهاني والتبريكات للعريس.

ونشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، وروى هذه القصة بالكامل قائلا: ”فاجأت آية وهي من حبايب قلبي أجمل عروسين وعملت نفسي مصور صحفي وداريت وشي ورا الكاميرا ولبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا“.

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وقدم تامر التهنئة للعروسين قائلا: ”مبرووووووووووووووك مليون مبروووووك فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك أجمل من في الدنيا وعقبال الجميع“.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يفاجئ فيها تامر حسني عروسين في حفل زفافهما، فقد وثق مقطع فيديو في بداية الشهري الجاري، أظهره عندما قام بمشاركة عروسين وهما يرقصان رقصتهما الأولى، فقال لهما: ”معقولة تشغلوا أغنيتي وأنا موجود“.

وأكد حسني أنه اتفق مع والدة العريس على مفاجأتهما، بعد أن قال لهما إنه لن يستطيع الحضور نهائيا عندما طلبا منه أن يحيي الحفل، فكتب: “نادين وديفيد فرح غنيت فيه النهاردة في أمريكا لوس أنجلوس.. حقيقي كان من أجمل الأفراح عشان الجميل أن والدة العريس كانت متفقة معايا وعاملة مفاجأة ليهم من غير ما يعرفوا وفهمتهم اني مش هاجي ومش فاضي وهما أصلاً كانوا حاطين أغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الأولى ومكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم“.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر حسني كان أغنية ”يا فرحة“، وهي من كلماته وألحانه وإخراجه، من توزيع علي فتح الله، أما آخر أعماله في التمثيل فكان فيلم ”مش أنا“، والذي شارك في بطولته إلى جانب حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق وإنتاج تامر مرسي، وتم تصوير أجزاء منه في السعودية.