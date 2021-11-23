غرامة 20 ألف جنيه وإيقاف 15 يومًا.. نتيجة التحقيق مع حسن أبو الروس بنقابة الموسيقيين

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت قبل قليل جلسة التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس في نقابة المهن الموسيقية، على خلفية قرار منعه من الغناء، بسبب إحيائه حفلات دون الحصول على تصريح، أو دفع الرسوم الخاصة بالنقابة، بالإضافة إلى ظهوره بملابس غير لائقة.

وقررت نقابة المهن الموسيقية تغريم الفنان حسن أبو الروس 20 ألف جنيه؛ إثر إحيائه حفلتين دون ترخيص خلال الأيام الماضية في أحد الملاهي الليلية، وإيقافه لمدة 15 يومًا.

وأصدرت النقابة قرارا بمنع حسن أبو الروس من الغناء، يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر وعلى الرغم من ذلك قام بالغناء في عيد ميلاده بأحد الأماكن العامة بحضور عدد من الفنانين متجاهلا قرار النقابة.

وعن أسباب منع أبو الروس قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إنه قام بإحياء حفلات بدون الحصول على التراخيص وبدون دفع الرسوم كما قام بارتداء ملابس غير لائقة.

اقرأ أيضا

انتحار اليوتيوبر حمودي المولى بسبب حزنه على زواج حبيبته

اثنتان بالسرطان وواحدة بخطأ طبي.. تفاصيل وفاة 4 مذيعات خلال أسبوع واحد

بعد منعه من الغناء.. نقابة الموسيقيين تحيل حسن أبو الروس للتحقيق

لعدم التزامه بالقواعد والمظهر العام.. نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف حسن أبو الروس عن الغناء