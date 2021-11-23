كشفت أسرار صادمة عن الاغتصاب .. سمية الخشاب تروي تجربتها مع المخرج خالد يوسف لأول مرة | تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت النجمة سمية الخشاب بأنها تعرضت للاغتصاب ما يقرب من 18 مرة لدرجة أنها أصيبت بجروح وذلك خلال لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامية هالة سرحان سبق وان اذيع قبل أشهر.

وقالت "سمية" أن من أصعب المشاهد في مشوارها الفني مشهد اغتصابها في فيلم "حين ميسرة" مع المخرج خالد يوسف والذي عرض عام 2007 وحقق نجاحاً كبيراً بدور العرض السينمائي وقت عرضه.

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وأكدت سمية خلال لقائها قائلة: "مشهد اغتصابي اتعاد 18 وأنا اتعورت والولاد اتعوروا الي هو مشهد الاغتصاب في الفيلم".

وعن مشاهد الاغتصاب قالت سمية في تصريحات صحفية: "أنا ممثلة عندما أقتنع بدور ما أؤديه بكل تفاصيله حتى لو كان فيه مشهد اغتصاب، فلا يوجد ما يمنعني من أدائه وقد فعلتها في "حين ميسرة" ومستعدة لتكراها طالما أن المشهد جزء من الأحداث".

وتابعت سمية: "لست النجمة الوحيدة التي قدمت مشاهد الاغتصاب على الشاشة، فهناك نجمات كبيرات وشابات أيضاً قدمن هذه المشاهد، لكنني فقط مندهشة من ترديد كلام غير صحيح عن ترشيحي لفيلم لا أعرف شيئاً عنه ولم يأتني أي سيناريو حتى الآن بهذا العنوان وهو فيلم سقوط عذراء".

ونفت سمية الخشاب إحساسها بالندم عن دورها في فيلم "حين ميسرة"، خصوصاً مشهد الشذوذ الذي قدمته مع النجمة غادة عبد الرازق ، حيث قالت: "لست ندمانة ولا أعتز عن هذا المشهد، شعوري عادي لأن المشهد كان من سياق الدراما، لكن أعتز بالفيلم لأنه علامة في تاريخي الفني".

وعن مشاهد الإثارة خاصة مشاهدها الجريئة في أفلام خالد يوسف قالت: "مشاهد الإثارة ليست وحدها تصنع فنان، والمشاهد التي قدمتها مع خالد يوسف جريئة وليست وقحة خاصة وأني أعمل مع مخرج فاهم شغله وكل الناس تحترمه وله جمهوره ورؤيته ولا أناقشه في أي شىء يطلبه في التمثيل لأني ممثلة ومؤمنة بمهنتي".

وأثار فيلم "حين ميسرة" جدلاً واسعاً وقت طرحه بالسينمات بسبب أحداثه التي دارت في واحدة من العشوائيات حول "ناهد" التي تهرب من تحرش زوج أمها لتصبح ضحية إغتصاب بشعة وتتحول من بعدها إلى راقصة بينما يعيش طفلها في الشارع بين مقالب القمامة والتي جسدت دورها سمية الخشاب.

وشارك في بطولة فيلم "حين ميسرة" سمية الخشاب وعمرو سعد ووفاء عامر وسوسن بدر وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وأحمد سعيد عبد الغني وسليمان عيد وسامي مغاوري وماهر سليم، قصة وسيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن، وإخراج خالد يوسف.

*المصدر - الموجز