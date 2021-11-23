إذا كنتِ تشبهين نيللي كريم وفي هذه المرحلة العمرية.. فلديك فرصة للمشاركة في مسلسها الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت شركة العدل جروب عن بحثها عن فتيات في سن من 7 إلى 12 عاما للمشاركة في مسلسل جديد.

وعبر الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب تم الكشف عن شروط التقدم، وأولها أن تكون الطفلة تشبه الفنانة نيللي كريم للمشاركة في مسلسل لرمضان 2022.

ووضعت الصفحة صورة لنيللي كريم مع إجراء بعض التعديلات عليها لتظهر وكأنها طفلة، وكتب: “نبحث عن فتيات تُجيد التمثيل والأداء لمسلسل

رمضان 2022 العمر من 7 إلى 12 سنة المواصفات تُشبه النجمة نيللي كريم المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

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على جانب آخر، تنتظر نيللي كريم عرض مسلسلها الجديد “الجسر” والذي تقرر عرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل عبر منصة Netflix.

مسلسل “الجسر” بطولة نيللى كريم وعمرو سعد تدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

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