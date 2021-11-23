هل تعرض للإهانة؟.. إيهاب توفيق يكشف سبب انسحابه من حفل توزيع جوائز “نجم العرب”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان إيهاب توفيق على الأنباء التي تحدثت بشأن انسحابه من حفل توزيع جوائز “نجم العرب“ الذي أقيم قبل أيام قليلة بأحد الفنادق في القاهرة، وكان من المقرر تكريمه فيه.

وأكد توفيق أن ما تردد عن تعرضه لإهانة شخصية من الجهة المنظمة للحفل، أو اعتراضه على تمييز النجمين نوال الزغبي وعاصي الحلاني، غير صحيح على الإطلاق.

وأشار إلى أن سوء التنظيم وتجاهل المكانة الفنية لعدد كبير من حضور الحفل كان السبب الأساسي وراء انسحابه.

ونشر إيهاب التوضيح عبر حسابه على “فيسبوك” وقال: ”تنويه بخصوص الأخبار الكاذبة التي تم تداولها بخصوص حفل التكريم (مهرجان نجم العرب).. بداية الأمر عند صعود سيدة من المنظمين على المسرح في بداية الحفل الذي تأخر عن ميعاده ساعتين، وأخذت دور النباطشي كما نشاهده في الأفراح الشعبية، وبدأت بالترحيب ببعض أصدقائها الفنانين وتجاهلت عددا كبيرا من الفنانين المصريين الكبار ومنهم الاستاذ صلاح عبد الله والاستاذ سيد رجب والمخرج جمال عبد الحميد والفنان خالد سرحان والفنانة صابرين والفنان يوسف الشريف والفنان أحمد العوضي والفنانة هنا الزاهد وغيرهم وأنا من ضمنهم مما أثار غضبي وغضب كل الحضور“.

وأضاف إيهاب توفيق: ”بناءً على هذه التصرفات بدأت اسمع اعتراضات وتذمر واستياء الكثير من الفنانين لتجاهلها كل هؤلاء الفنانين وغيرهم وأيضاً قامت بتبديل أماكن وترتيب التكريم التي كان من المفترض أن تكون كالتالي: الأستاذ صلاح عبد الله، الأستاذ سيد رجب، المخرج جمال عبد الحميد، وأنا إيهاب توفيق“.

وتابع: ”وهذا ما لم يحدث وأخذت هذه الشخصية في تبديل الترتيب المتفق عليه حسب أهوائها، لذلك غادرت الحفل حفاظا على كرامتي ومكانتي الفنية والتأخير الشديد لارتباطي بحفل في نفس الليلة“.

واختتم إيهاب توضيحه قائلا: ”أحب أن أنوه أنه ليس هناك أي مشكله بيني وبين زملائي الفنانين وهم الفنان عاصي الحلاني والفنانة نوال الزغبي، وأنا أكن لهم كل الاحترام والتقدير والموضوع لا يخصهم بشخصهم كما أشارت هذه السيدة في بعض الأخبار المغلوطة والكاذبة ولكن انسحابي كان بسبب سوء التنظيم الذي لا يمت للاحترافية بأي صلة“.

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