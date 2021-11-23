بعد أنباء إجرائها عملية تجميل لـ”شفايفها”.. أحمد سلامة: بنتي سارة مجنونة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان أحمد سلامة والد الممثلة سارة سلامة ما تردد حول خضوعها لعملية تجميل كما أشيع مؤخرا.

وقال سلامة في تصريحات صحفية: “ابنتي مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا السبب وراء ظهورها بهذا الشكل الحالي”.

وتابع: سارة لسة صغيرة إنها تعمل عمليات تجميل دلوقتي، لو الناس انتقدوا شكلها، في الآخر هي سارة ودا شكلها، ده طبيعة جيل وطبيعة عصر وطبيعة ظروف، وإحنا في جيلنا كنا مجانين في وقتنا، من الآخر هي أجيال بتسلم بعض”.

وقد أثارت الفنانة سارة سلامة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد انتشار شائعات بإجرائها عملية تجميل بوجهها، حيث ظهرت كأنها خضعت لعملية «فيلر»، إذ خرجت «سارة» للرد عبر موقع انستجرام قائلة: «أول عمليه تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس».

ونشرت سارة سلامة صورتها عبر «إنستجرام» قائلة: «أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس (ربنا يشفى كل نفس مريضة)».

وكانت سارة سلامة، نشرت صورة لها خلال الأيام الماضية، تصدرت بسببها تريند محرك البحث جوجل، نظرًا للتغيرات التي طرأت على شكلها، وتساءل الجمهور حول حقيقة إجراء سارة سلامة عملية تجميل في ملامحها، إذ بدت ملامحها وكأنها خضعت لعملية «فيلر»، كما تغير شكل خدودها، مما أدى لتكهنات من الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر».

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