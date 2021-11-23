معز مسعود يتلقى عزاء سهير البابلي.. وحضور خالد الجندي وحلا شيحة وريهام عبدالغفور (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - استقبل الداعية معز مسعود، المعزين في عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي، الذي يقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث حرص على الوقوف في الصفوف الأولى لتقديم واجب العزاء.

وحرص على حضور العزاء، الفنانة حلا شيحة، والفنان أشرف زكي، والفنان عمرو الليثي، والفنانة ريهام عبد الغفور وابنها، وخالد سليم ومنال سلامة والشيخ خالد الجندي الذي جلس بجوار معز مسعود ورامي رضوان والمخرج عمر زهران وغيرهم

يذكر أنه تم تشييع جثمان الراحلة سهير البابلي، أمس الاثنين، بحضور العديد من مشاهير الوسط الفني، أبرزهم دنيا سمير غانم ورامي رضوان وخالد النبوي، وحلا شيحة ومعز مسعود ووفاء عامر، وأشرف ذكي نقيب الممثلين.

وتوفيت سهير البابلي يوم الأحد الماضي، عن عمر 84 عامًا، بعد معاناة مع المرض، حيث كانت ترقد على سرير المرض في المستشفى وساءت حالتها الصحية؛ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عالمنا، مساء أمس الأول الأحد، داخل أحد المستشفيات، حيث كانت تعالج بداخله منذ نحو شهر، عن عمر يناهز 86 عامًا.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

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