أول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها لـ “الإيمي”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة منة شلبي، رسالة للقائمين على جوائز الإيمي، كذلك لجمهورها والداعمين لها بعد خسارتها أمس جائزة أفضل ممثلة لصالح الممثلة الإنجليزية هايلي سكوايرز.

ونشرت منة صورًا على السجادة الحمراء من حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبرت خلالها عن سعادتها وفخرها بهذه التجربة ومشاركتها في الحفل

وكتبت منة شلبي: “فخورة وسعيدة وشاكرة لكل هذا الحب، شكرا للإيمي على التقدير والدعم والخبرة، وشكرا لكم جميعا على دعمكم وتشجيعكم كلماتكم تلهمني للمضي قدما”.

وتلقت منة شلبي تعليقات كثيرة من زملائها الفنانين، فكتب أحمد رزق قائلا: “مشرفة ومبهجة، أما أحمد حاتم فقال: “شمس الأكوان” فيما كتبت لها منى زكي: “مشرفانا ومنورة الدنيا”.

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