هاني شاكر: محمد رمضان لن يغني في أي حفل بمصر قبل التحقيق معه

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان محمد رمضان لن يتمكن من الغناء والوقوف على أي مسرح في مصر إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية.

وقال هاني شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقصر ثقافة السينما، إن الفنان محمد رمضان لن يصعد مرة أخرى للغناء على المسرح إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وإخطار نقابة الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

وأوضح هاني شاكر أن محمد رمضان كان قد تعهد بعدم خلع ملابسه على المسرح وارتدائها أثناء الغناء، لكنه لم يلتزم بما تعهد به، مما أدى إلى اتخاذ نقابة المهن الموسيقية بقرار نهائي بعدم غنائه في مصر مرة أخرى إلا بعد التحقيق معه في نقابته.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من تصريح هاني شاكر بأنه قريبا سيتم إصدار قرار من النقابة تجاه محمد رمضان، إذ قال في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار إن موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصاريح، ترسل نقابة المهن التمثيلية إلى نقابة المهن الموسيقية خطابا بالطلب.

وأضاف هاني شاكر: قريبًا هناك قرار سيُصدر من نقابة المهن الموسيقية ضد محمد رمضان حيال ذلك الوضع الخاص.

وكان هاني شاكر أصدر قرارا قبل أيام منع 19 من مؤدي المهرجانات من الغناء وأعلن على عدم انتمائهم للنقابة.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية أسماء الممنوعين من الغناء وشملت حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفي زكريا الشهير بمسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو” وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا.

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