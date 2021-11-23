تامر عبدالمنعم يسخر من “رمضان”: طول عمري أعرف أن الستات هي اللي بتقلع.. ويصف تامر حسني بالهارب

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم الفنان تامر عبد المنعم الفنان تامر حسني خلال ندوة الفنان هاني شاكر بقصر ثقافة السينما التي اقيمت منذ قليل.

وخلال حديثه عن قرار منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات الذي صدر مؤخرا من قبل نقابة المهن الموسيقية قال تامر عبد المنعم إن حصول المطرب على شهادة التجنيد يعتبر شرط أساسي في منحه تصريح الغناء مشيرا إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على الفنان تامر حسني الذي لم يحصل على شهادة التجنيد مضيفا ” تامر حسني هربان من الجيش”، ليقاطعه هاني شاكر قائلا “دا حبيبي”.

تامر عبدالمنعم يسخر من محمد رمضان

سخر الفنان تامر عبد المنعم من أسلوب الفنان محمد رمضان على المسرح عندما يحيي حفلًا غنائيًا، قائلًا: طول عمري اعرف اللي بتقلع هي الستات مش الرجالة، جديدة دي.

إحالة محمد رمضان للتحقيق

وكشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان محمد رمضان لن يتمكن من الغناء والوقوف على أي مسرح في مصر إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية.

وقال هاني شاكر في المؤتمر الصحفي، إن الفنان محمد رمضان لن يصعد مرة أخرى للغناء على المسرح إلا بعد التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، وإخطار نقابة الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

وأوضح هاني شاكر أن محمد رمضان كان قد تعهد بعدم خلع ملابسه على المسرح وارتدائها أثناء الغناء، لكنه لم يلتزم بما تعهد به، مما أدى إلى اتخاذ نقابة المهن الموسيقية بقرار نهائي بعدم غنائه في مصر مرة أخرى إلا بعد التحقيق معه في نقابته.

وكان هاني شاكر أصدر قرارا قبل أيام منع 19 من مؤدي المهرجانات من الغناء وأعلن على عدم انتمائهم للنقابة.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية أسماء الممنوعين من الغناء وشملت حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومصطفي زكريا الشهير بمسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم الشهير بـ”فيلو” وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالى ومجدى شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا.

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