ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة حلا شيحة، على هامش حضورها معرض والدها الفني أحمد شيحة، عن نيتها احتراف تصميم الأزياء وإطلاق ”براند“ ملابس خاص بها وذلك لكونها من الأشخاص المهتمين بهذا المجال.

وكشفت حلا شيحة بأن فكرة احتراف التصميم جاءت بتشجيع من زوجها الداعية معز مسعود.

وأشارت شيحة في تصريحات لـ”إي تي بالعربي” إلى أنها تحب الرسم منذ صغرها، وقد ورثت هذه الموهبة عن والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

تابعت الفنانة المعتزلة بالقول: “يمكن إن شاء الله أعمل حاجة قدام شوية، بفكر أعمل حاجة تبقى ليها علاقة بالملابس، عايزة أعمل البراند بتاعتي والتصميمات بتاعتي، دي حاجة بفكر فيها إن شاء الله“.

كما أكدت حلا شيحة أن زوجها معز مسعود يحرص دائما على تقديم كل الدعم اللازم لها، فضلا عن إصراره على قيامها بعمل خاص بها، لذلك رضخت لإصراره وهي بالفعل تفكر جديا بإطلاق تصاميم خاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلا شيحة تعلن عن استعدادها لخوض عالم الأزياء وإطلاق خط ملابس باسمها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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