لن تصدق من تكون .. هذه الفنانة الفاتنة الجمال هي الوحيدة التي « قبلها » عادل إمام بإذن من زوجته!!

الرياض - محمد الاطلسي - سلطت مواقع اخبارية مصرية منها اوبرا نيوز الضؤ على الفنانة جيهان قمري , مشيرة إلى أنها دائما ما تثير الجدل من خلال إطلالاتها المختلفة أو تصريحاتها المثيرة ومن المعورف عن الفنانة جيهان قمري أنها تظهر من خلال مشاهد الأغراء في الكثير من أعمالها الفنية المختلفة، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز الأسرار في حياة الفنانة جيهان قمري.

- نشأتها

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جيهان عبدالله جميل قمري، ممثلة ومغنية، من أصول لبنانية، والدها من لبنان ولكن والدتها مصرية ولدت في بيروت، وأقامت معظم حياتها في بيروت، وقامت بإنهاء دراستها في لبنان، وتوجهت إلى مصر، وهي من مواليد عام 1969، وكان أول عمل لها مع المنتج والمخرج طارق النهري وكان اسم الفيلم المصري الذي كان أول ظهور لها به هو "الأيام الأخيرة".

وكانت الفنانة جيهان قمري تتعرض للكثير من المشاكل وبالأخص مع جدتها، حيث أن جدتها كانت دائماً تعتدي عليها بالضرب بسبب تصرفات جيهان، وكان ذلك لان الفنانة جيهان قمري كانت تعشق اللعب مع الصبيان الأمر الذي كانت ترفضه جدتها تماما بسبب القيم التي تربت عليها جدتها.

- بدايتها الفنية

عملت في بداياتها مذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، ثم أصبحت راقصة في فرقة الفنون الشعبية اللبنانية "أسرار"، وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "الأيام الأخيرة".

تعتبر ايضا واحدة من الفنانات اللائي اشتهرن بتأدية الأدوار الثانية؛ فتميّزت الممثلة اللبنانية جيهان قمري، بتأدية الأدوار الجريئة، حتى أنها وافقت بتأدية دور "فتاة الليل"، والذي اقتصرت مشاهدها فيه على تقبيلها من الزعيم عادل إمام.

- علاقتها بالزعيم عادل امام

شاركت الفنانة جيهان قمري في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وكانت أبرز تلك الأعمال ظهورها بفيلم " عمارة يعقوبيان" الذي قدم بطولته الزعيم عادل أمام، وتم عرض العمل في عام 2006، وكشفت جيهان كواليش ذلك العمل من خلال لقاء تليفزيوني لها ، موضحة ان الزعيم هو من طلب أن تقوم بهذا الدور، وقالت أن الزعيم عادل أمام قال لها أنا هقطعك بوس وأنا واخد تصريح من زوجتي لا يوجد أي مشاكل" الأمر الذي جعلها تتعجب كثيراً.

- نجت من الموت

كانت قد تعرضت جيهان قمري لحادث سير على طريق كوبري أكتوبر، وأنقذتها العناية الإلهية من الموت حيث تعرضت لعدة كدمات إثر الاصطدام، وتم نقلها إلى المستشفى لعمل عدد من الفحوصات، وعادت إلى منزلها إثر الاطمئنان على صحتها.

وكانت قد نشرت صور لسيارتها التي تحطمت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، ووجهت الشكر لكل أصدقائها الذين سألوا عليها، وتمنى لها الجمهور الصحة، وهنأوها على نجاتها من خلال عدد كبير من التعليقات.