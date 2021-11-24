رقم يفوق المتوقع : لن تصدق كم تبلغ ثروة رامز جلال .. والمفاجأة الكبرى في جنسية زوجته الثانية ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض الفنان رامز جلال خلال الفترة الماضية، لأزمات واجهته نتيجة الأعمال التي يُقدمها التي تحتوي على عنف تهدد حياة المواطنين «ضيوف برنامجه»، وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوي ضد برنامجه العديد من الشكاوي لوقف برنامجه ومنع ظهوره من جديد.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتصدر اسم الفنان رامز جلال محركات البحث المختلفة بمواقع الانترنت، للاطلاع على التحضيرات الأعمال الفنية التي يُجريها لتصوير برنامجه الجديد، رغم ذلك لم يُفسح رامز جلال حتى الآن عن أعماله الجديدة.

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رحلة الدراسة

الفنان رامز جلال، هو شقيق الفنان ياسر جلال، وبدأ دراسته بمدرسة قصر الطفل الابتدائية ،والتحق بمدرسة الأورمان الإعدادية ، وبعدها مدرسة الجيزة الثانوية، والتحق المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو عاش للفن من طفولته بسبب كثرة ذهابه للمسرح مع والده المخرج المسرحي الراجل جلال توفيق.

وتعتبر مسرحية «جو ولوز» أول عمل فني شارك فيه رامز جلال مع الفنان الكبير أحمد بدير أثناء دراسته بالمعهد ، وبعدها انطلق في المشاركة بأدوار ثانوية في مسلسلات «ناس ولاد ناس، والوعد الحقيقي، ومش زوجي، ومسلسل حياة الجوهري».

مسيرة فنية

وشارك رامز جلال في أول فيلم له بعنوان «55 إسعاف» بطولة محمد سعد وأحمد حلمي، ومن هناك كانت بداية الانطلاقه الحقيقية له وبعدها قدم فيلم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي، والباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، وفيلم حبك نار مع مصطفى قمر.

ويحرص الفنان رامز جلال على إخفاء زوجاته عن وسائل الإعلام، إلا أنه خلال السنوات الماضية، اعتاد تداول صور له مع زوجته الأولى الفنانة غادة الشريف التي لم تكن على طريق الشهرة في بداية أعمالها حتى نالت شهرتها الفنية فيما بعد.

ولم يعرف الكثير من جمهور ومتابعي الفنان رامز جلال، إنه تزوج للمرة الثانية، وهو ما تم الكشف عنها من خلال مي العيدان الإعلامية الكويتية عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، من خلال نشر صور تجمع رامز وزوجته التي استقبلها الجماهير في أحد المحافل، لما تتمتع به من جمال فائق.

ربع مليار جنيه

وأصبح التساؤل المُلح داخل أذهان الجمهور، حول ثروات الفنانين، والتي كشف عنها تقرير صادر في أبريل 2020 رصد فيه ثروة الفنانين ومنها ثروة رامز جلال التي قدرت بـ 250 مليون جنيه أو ربع مليار جنيه، حيث يعد من أغنى الفنانيين المصريين بعد عادل إمام وأحمد السقا.