تعرف على رسالة ماجدة خيرالله لـ منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ...

علقت الناقدة الكبيرة ماجدة خيرالله، على خسارة الفنانة منة شلبي لجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز "الإيمي" العالمية.

وكتبت "خيرالله" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "ليوناردو دي كابريو (شخصيا) اترشح سته مرات للأوسكار ولم يحصل عليه، الا في المرة السابعة من خلال The revenant،الموهبه والطموح والذكاء وحسن الاختيار،حايوصلك حتما للمكانه اللي تستحقينها".

وحصدت الممثلة البريطانية، هايلي سكوايرز، جائزة الايمي عن دورها في المسلسل الدرامي البريطاني،" Adult Material".

وكانت الفنانة منة شلبي ترشحت لحائوة الإيمي، عن دورها في مسلسل" كل اسبوع يوم جمعة"، الذي عرض العام الماضي، ويشارك في بطولته الفنان آسر اسين، سوسن بدر، وآخرون.