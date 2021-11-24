أتذكرون السيدة «زليخة» بطلة مسلسل يوسف الصديق .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد مرور سنوات طويلة .. تغيرات تماما ( شاهد الصور)

الرياض - محمد الاطلسي - بعد سنواتٍ طويلة بعيدًا عن الأضواء، إلا أن الممثلة الإيرانية “كتايون رياحي” الشهيرة بـ زليخة مازال حاضرًة بقوة في ذاكرة شريحة كبيرة من الجمهور العربي، بعد تقديم أنجح أعمالها من خلال أداء شخصية «امرأة العزيز» في مسسل يوسف الصديق مع الممثل مصطفى زماني وعدد كبير من النجوم الإيرانيين .

وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة وعدد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للفنانة المعتزلة كتايون رياحي، وقد تغير شكلها كثيرًا، وكانت قد نشرت تلك الصور عبر حسابها الخاص بموقع “إنستجرام“.

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ويعتبر المسلسل الإيراني يوسف الصديق واحد من المسلسلات التى ذاع صيتها بشكل كبير فى أنحاء العالم، نظراً لتناول أحداثه قصة نبي الله يوسف، والذى عرض تحديداً في عام 2009 وأثار جدلاً واسعاً فى مصر تحديداً لما يتناول من أحداث تاريخية هاجمها كثيرين أكدوا أن ما به لا يعدو كونه إسرائيليات أكثر من كونه حقائق مثبتة.

إلى جانب فتوي الأزهر الذى ندد به وأكد تحريم تجسيد الأنبياء رافضًا عرضه فى مصر، ورغم كل ذلك إلا أن العمل الذى مر عليه نحو 13 عامًا قد نجح بشكل كبير بل وصار بطله محل اهتمام كبير تجلى مع شائعة وفاته التي انطلقت على السوشيال ميديا فى وقت سابق.

يُذكر عن كتايون رياحي أنها ممثلة إيرانية مواليد مدينة طهران، بـ إيران حصلت على درجة البكالوريوس في الأداب، وقد بدأت كتايون رياحي مسيرتها الفنية بتأليف قصص الاطفال، ثم اتجهت إلى الشاشة الفضية حيث كانت أولى تجاربها فيلم “الواشي” لكن الفيلم لم يكتمل و بعدها حصلت على دور في فيلم “الخريف”

ومن أشهر أدوار كتايون رياحي التي قدمتها ولاقت نجاحًا وشهرة كبيرة مسلسل “ايام الحياة” و “بعد المطر” تم توقفت رياحي عن التمثيل في السينما لمدة قاربت الخمس سنوات وعادت بأقوى أدوارها السينمائية بفيلم “العشاء الاخير” و في العام 2010 اعلنت كتايون رياحي اعتزالها العمل الفني.

المصدر: نورت

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