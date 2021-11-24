أشهر فنانة منسية في مصر كان يتفاءل بها الزعيم عادل إمام ووصفها سمير غانم بقنبلة الكوميديا .. فمن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - اشتهرت الفنانة الراحلة صافيناز الجندي بتقديم الأدوار الكوميدية مع كبار النجوم مثل سمير غانم وعادل إمام وأحمد زكي وسعاد حسني ومحمود عبد العزيز ونور الشريف .

وقبل الخوض في تفاصيل الحياة الفنية والشخصية للفنانة صافيناز الجندي نؤكد أنها من ضمن المنسيون والمنسيات في الفن وهم كوكبة من الفنانين الذين أمتعونا بأدوارهم حتى ولو كانت صغيرة، فهم كما أطلق عليهم الفنان رشدي أباظة "طبق السلطة الشهىي على مائدة الفن".

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صافيناز الجندي كانت تميمة الحظ للكثير من نجوم الكوميديا وكان يتفاءل بها الزعيم عادل إمام وقال عنها سمير غانم أنها قنبلة كوميدية وتتميز بالطبيعية في الكوميديا وبجانب الشكل الكوميدي الذي كانت تقدمه برعت أيضا في الشخصيات القوية للسيدات ذات البنيان القوي في عدة أدوار في السينما .

صافيناز الجندى بداياتها كانت مسرحية من خلال مسرح التليفزيون الذي خرج منه عمالقة في الفن المصري وكان مفرخة للنجوم وعملت صافيناز في المسرح لأكثر من ثلاثين عامًا ومن أبرز مسرحياتها : " بداية ونهاية" و" الزلزال " و" يا أنا يا هو" و "هند والحجاج " التى كانت أخر مسرحية اشتركت فيها .

كما عملت أيضا فى السينما والتليفزيون ومن أفلامها : " الست الناظرة" و "الظريف والشهم والطماع " و " وضاع العمر يا ولدى " و" قلب الليل" مع نور الشريف و" رحلة الشقاء والحب " و " وداعا للعذاب " و فيلم " المنسى " مع الزعيم عادل امام و "إبتسامة واحدة لاتكفى" و" استاكوزا " مع احمد زكي و "شيطان من عسل " و " امرأة مطلقة" و "قشر البندق ."

كما شاركت في عدة مسلسلات بالتليفزيون ومن أشهرها :" " عادات وتقاليد" و "اليقين" و"كابتن جودة " مع سمير غانم و " الأيام " مع أحمد زكي و "على الزيبق " مع فاروق الفيشاوي و" رأفت الهجان " مع محمود عبد العزيز و" هو وهى" مع سعاد حسني و "فرصة العمر" و "رحلة أبو الوفا " و " مرفوع من الخدمة مؤقتا " و" نحن لا نزرع الشوك " و "رياح الشرق ."

رحلت صافيناز الجندي يوم 21 يونيوعام 2000 بعدما قدمت حوالي 62 عملا ما بين المسرح والسينما والتليفزيون ونتذكرها في عدة أدوار كانت علامات بالنسبة لها منها شخصية " أم سلسبيل " في مسلسل " ألف ليلة وليلة " عام 1999 واعتقد أنه آخر أعمالها التليفزيونية حيث رحلت عام 2000 .

كما قدمت شخصية " شامة " في مسلسل " علي الزيبق " كما جسدت شخصية نبوية موسي في مسلسل " الأيام " الذي قدمه أحمد ذكي وجسد خلاله شخصية الدكتور طه حسين وفي فيلم " المنسي " مع النجم عادل إمام قدمت شخصية الآنسة سميه وجمعها بعادل إمام مواقف ومشاهد كوميدية كثيرة .

المصدر: اليوم السابع