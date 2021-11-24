اليوم.. العرض الخاص لفيلم المحكمة في إحدى سينمات المعادي

يقام في الثامنة من مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم المحكمة بحضور أبطاله وفريق العمل في إحدى سينمات المعادي.

فيلم "المحكمة" من المقرر بدء عرضه من الليلة، بجميع دور العرض في مصر السعودية الكويت ودول الخليج".

المحكمة من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، سلوى عثمان ، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.