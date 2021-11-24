أسماء أبو اليزيد تشارك متابعيها كواليس مسلسل الأنسة فرح

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت أسماء أبو اليزيد في الصورة من كواليس مسلسل الأنسة فرح 4 مما اثار اعجاب متابعيها.

وتشارك أسماء أبو اليزيد في مسلسل الأنسة فرح الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

يذكر أن الفنان أحمد مجدي، قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الأنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيميا خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما أدعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريم الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.