هاني شنودة يلحن أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن الموسيقار هاني شنودة، اختياره من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لتلحين وتقديم أغنية حفل افتتاح الدورة 43 المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل. وكتب هاني شنودة تغريدة على تويتر قال فيها: "أعزائي المتابعين.. وحشتوني.. كنت مشغول عنكم لإن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اختارتني لألحن وألعب أغنية افتتاح المهرجان على المسرح". واستطرد هاني شنودة: "شرف كبير أن أكون واحد ممن يرحبوا بضيوف المهرجان على المسرح وأن اكون أحد فريق العمل الذي يشارك لإنجاح حدث مصري عالمي".

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