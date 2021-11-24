تعرف على رد فعل لـ ويجز على انتقادات أغنية ”كيفي كده”

علق مغنى الراب ويجز على الجدل المثار حول كلمات أغنيته الجديدة" كيفي كده" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقدم ويجز في فيديوهات شاركها مع متابعيه عبر خاصية الاستوري على انستجرام، الشكر لكل من دعم أغنيته الجديدة، وساهم في انتشارها سريعا.

ودافع ويجز عن كلمات أغنيته "باجي وفي إيدي الرضعة عشان أغدي النونة" بطريقة ساخرة مشيرا إلى أنه يقدم ما يشعر به وما يضايقه، ووصف أغنية "كيفي كده" بأنها أغنية فريش تعبر عما يحدث له.

أعلن أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في ندوة الفنان هاني شاكر بقصر السينما أن موقف مغني الراب ويجز أصبح قانونيا بالنسبة لهم.

وأكد مستشار النقابة، أن ويجز اجتاز جميع الاختبارات وتعهد بالالتزام بكل القواعد والأعراف منذ أيام قليلة لكنه لم يحصل على الكارنيه حتى الآن.

وضعه.

واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.