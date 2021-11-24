اختفى قبل 23 عامًا..ظهور مفاجئ لنجل نور الشريف في مسلسل « الحاج متولي» والمفاجأة في مهنته الآن!

الرياض - محمد الاطلسي - يرتبط الجمهور دائما بالأطفال الصغار الذين يشاركون في الأعمال السينمائية والدرامية بملامحهم البريئة وتصرفاتهم العفوية، وبعدما يكبرون ويصبحون في سن الشباب منهم من يكونوا قد تمتعوا بشعبية كبيرة ويصنعون نجومية كبيرة بدأت منذ نعومة أظافرهم، ومنهم من يسلك طريقًا آخر بعيدًا عن الفن.

ومن بين هؤلاء الطفل أيمن محمد أيمن، والذي أشتهر من خلا مسلسل “عائلة الحاج متولي” للفنان الراحل نور الشريف، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنّية، واستطاع أن يخطف أنظار الجميع ويحقق شهرة واسعة.

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وبالرغم من شهرة أيمن وتوقع البعض له بمستقبل واعد آنذاك، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنّية بشكلٍ عام، منذ ذلك الحين.

وبعد مرور 23 عاما، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور حديثة لأيمن محمد أيمن، من آخر ظهور، حيث تغيرت ملامحه تمامًا عما كان عليه.

الطفل أيمن في فيديو كليب “أنا لو حبيبك” للمطرب محمد فؤاد

أيمن محمد أيمن الذى أشتهر في طفولته كممثل في كثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأيضًا كموديل فيديو كليبات والتى أشهرها “أنا لو حبيبك” للمطرب محمد فؤاد ، يعمل حاليًا في مجال الطيران، حيث نشر صورة له من أمام أحد الطائرات، ويبلغ من العمر حاليًا 32 عاما.

جدير بالذكر أنه شارك أيمن مع الفنان الكبير عادل إمام في فيلمين متتاليين، وهما: «رسالة إلى الوالي»، و«هاللو أمريكا». حيث قام في الأخير بدور طفل أمريكي يتقرب من “بخيت” المصري الذي لعب دوره الزعيم ويقوم بتعليمه أخلاق المجتمع الشرقي واصطحابه معه إلي المسجد لمعرفة دينه الذي يعتنقه.

أيمن محمد أيمن يعمل حاليًا في مجال الطيران

يُذكر أن مسلسل “عائلة الحاج متولي” هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري من إنتاج قطاع الإنتاج التلفزيوني المصري. عرض في شهر رمضان عام 2001 على 12 محطة عربية. ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات. في إطار يتسم بالمرح والجدية. وخلال المسلسل نلاحظ كيفية تعامل الزوج مع الزوجات الأربع اللواتي يعتبرن أنفسهن محظوظات في حياتهن الزوجية حيث يعيش كل أفراد العائلة في عز ورفاهية طوال الوقت تحت سيطرة الزوج والأب متولي.

وتناول قضية تعدد الزوجات في إطار طريف. وشاركت فيه إلى جانب الفنان القدير نور الشريف كل من الفنانات فادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف وميمي جمال وإنعام سالوسة والراحلة رجاء الجداوي والفنانين مصطفى شعبان ومجدي كامل وفاروق فلوكس. وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج مدحت النقلي.

بالإضافة إلى : فاتن شعبان – أحمد مجدي – فاروق رمضان – شروق – عاطف طنطاوي – مصطفى رجب – سامي مغاوري – طارق كمال – سيد الطيب – بهجت عدلي – نجلاء فهمي – مجدي عبد الوهاب – محمد عبد الحليم – رحاب أحمد – محمد لطفي عبد الله – تغريد فهمي – حمدي حفني – فهمي شتيوي – بلبل – محمد يحيى – شيرين عبد الدايم – أيمن عامر – محمد زكي – والطفل أيمن محمد أيمن .