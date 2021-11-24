اعترافات نارية للفنانة يسرا تكشف عن الرجل الوحيد الذي أحبته و تمنت الزواج منه .. من تتوقع أن يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة يسرا أكثر من رافق الزعيم عادل إمام بين ممثلات عصره، وجمعتها به العشرات من الأفلام والمسلسلات وغيرها.

وقالت الفنانة خلال لقاء تلفزيوني، «أجمل ما في عادل إمام هو كواليس العمل معاه، كان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين، هو شخص جميل ودمه خفيف».

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ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، علاقة الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا.

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا، خلال برنامجها مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، عن علاقتها بالزعيم، قائلةً، «نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي، عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني لم أكن استطيع رفضه.. عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه».

وتابعت الفنانة الحديث عن الزعيم، «شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة».

وسبق أن وصفت يسرا فضل عادل إمام عليها: «حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا، وهناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج».

وأضافت الفنانة يسرا، خلال حديثها عن الزعيم، قائلةً، «عادل إمام قامة فنية عربية كبيرة، فهو حمل لواء الفن فوق كتفه طيلة 50 عامًا، وحملنا نحن أيضًا وحمل همنا، اتعاونا في أفلام كتير زي الأنس والجن، وكراكون في الشارع، وبوبوس، وطيور الظلام، وليلة شتاء دافئة، ورسالة إلى الوالي، والإرهاب والكباب، وغيرها».

المصدر: هن