“مالكش إنك تمنعنا وهناخد حقنا بالقانون”.. حمو بيكا يعلق على قرار منعه من الغناء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - خرج المغني المهرجانات حمو بيكا، الذي خضع لقرار نقابة المهن الموسيقية بالوقف عن الغناء، للرد على تصريحات النقيب والفنان هاني شاكر، بعدما تحدث عن الغناء الشعبي، أمس، في مؤتمر صحفي بصالون قصر السينما.

وقال «بيكا» الذي تحدث عبر بث مباشر بـ«انستجرام»: «عندي كلمتين للفنان هاني شاكر وتامر عبدالمنعم اللي ماعرفش إيه علاقته بنقابة المهن الموسيقية».

وتابع: «أنا مصري مش صيني ولا تركي ولا لبناني وعندي ولاء لمصر».

واستكمل: «محتاج مسؤول يقعد معانا إحنا مابنعملش حاجة مالكمش تمنعونا.. مصر عمرها مامنعت حد وهي مش بلدك لوحدك اللي خايف عليها.. أنا مش جاي من بره أنا بحمل جنسية مصرية محسسنا إننا بيئة وملناش لازمة أنا ليا صوت برضو».

واستطرد: «مالكش إنك تمنعنا وهناخد حقنا بالقانون.. إحنا بلد حرية ليه عايزين تطلعونا وحشين ارحمونا شوية، وليه أطلع بره بلدي أغني».

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يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت، منذ أيام، منع عدد كبير من مطربو المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الإختبارات».

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