أول تعليق من أشرف زكي على تحويل محمد رمضان للتحقيق

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على بيان نقابة الموسيقيين، بشأن إيقاف الفنان محمد رمضان، وإحالته للتحقيق في نقابة الممثلين- باعتباره عضوا بها- وإعلان نتيجته، وإبلاغ الفنان هاني شاكر بالنتيجة.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية: لم أتلق من هاني شاكر أي قرارات صادرة بشأن محمد رمضان حتى الآن، وإذا تلقيت ذلك البيان؛ سيتم إجراء اللازم، وفتح تحقيق معه، ولا أحد فوق القانون.

و”محدش محصن واللي غلط يتحاسب”، وأضافت أشرف زكي، أن هاني شاكر من سلطته عدم منح محمد رمضان تصاريح الغناء، وأنه ينتظر خطاب رسمي بطلب تحويل رمضان للتحقيق، ليكون التحرك بشكل رسمي في هذا الصدد.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا، منذ قليل، أكدت خلاله أن نقابة المهن التمثيلية، هي المسؤولة عن التحقيق مع الفنان محمد رمضان، وإبلاغها بنتيجة التحقيق.

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