تغريم النجم كيفن سبيسي 31 مليون دولار بعد اتهامه بالتحرش والاعتداء في كواليس أحد المسلسلات

ابو ظبي - احمد الجزار - حكمت المحكمة على الممثل الأمريكي كيفن سبيسي بدفع ما يقرب من 31 مليون دولار لشركة Media Rights Capital، الشركة المنتجة لمسلسل “House of Cards” الذي يعرض على شبكة نتفليكس، والذي شارك فيه الممثل لمدة خمسة مواسم حتى تم طرده في عام 2017.

طرد كيفن سبيسي من تصوير مسلسل “House of Cards”

في هذا السياق، كشف موقع CNN أن هذا الحكم صدر في التماس تم تقديمه يوم الاثنين في محكمة لوس أنجلوس العليا، طلبت فيه الشركة المنتجة من المحكمة تأكيد القرار لصالحها وتأييد الحكم ضد كيفين سبيسي، حيث كانت الشركة في خضم نزاعات مستمرة في السنوات التي تلت طرد الممثل من التصوير بسبب مزاعم بسوء السلوك داخل وخارج المجموعة، حيث ورد في ملف القضية أنه في أكتوبر من عام 2020، تم اتهام كيفين سبيسي بمخالفة التزاماته التعاقدية بشكل متكرر، أثناء تأدية دور فرانك أندروود في المسلسل الحائز على جائزة إيمي، وأن سلوكه جعله هو والكيانات التابعة له، مسؤولين عن ملايين الدولارات التي تكبدتها الشركة.

اتهام كيفن سبيسي بسوء السلوك

وقالت الشركة إنها قامت بطرد كيفن سبيسي بعد تقرير CNN في عام 2017، والذي قدم فيه العديد من الأعضاء الحاليين والسابقين في فريق عمل مسلسل “House of Cards” مزاعم بالتحرش، كما اتهم أحد الأشخاص سبيسي، الذي كان منتجًا تنفيذيًا في المسلسل، بالاعتداء، وصرحت الشركة أنها لم تكن على علم على الإطلاق بأي سلوك من هذا القبيل من قبل الممثل، وقالت الشركة إنها أوقفت التصوير لمعالجة أي مخاوف لدى طاقم العمل في أعقاب هذه المزاعم، بحسب ما ورد في الدعوى.

الشركة تؤكد حرصها على سلامة فريق العمل

وعلى صعيد متصل، ورد في الالتماس المقدم من الشركة أنها، بعد طرد كيفن سبيسي، اضطرت إلى إعادة كتابة الموسم بأكمله لحذف شخصيته من المسلسل، وتقصير الموسم السادس من 13 إلى 8 حلقات للوفاء بالمواعيد النهائية للتسليم، وهو ما أدى إلى خسائر مالية نتيجة لذلك، وبعد قرار المحكمة، أصدرت الشركة بيانًا حول الحكم قائلةً: “إن سلامة موظفينا، وفريق وبيئة العمل بأكملها ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، وهو ما دفعنا إلى الضغط من أجل العقاب والمساءلة”.

اقرأ أيضا

دينا الشربيني تظهر من جديد مع عمرو دياب.. فهل انتهت القطيعة؟ (صورة)

اثنتان بالسرطان وواحدة بخطأ طبي.. تفاصيل وفاة 4 مذيعات خلال أسبوع واحد

تامر حسني يتنكر في دور مصور ويفاجئ عروسين في حفل زفافهما.. فكيف كانت الصدمة؟ (فيديو)

انتحار اليوتيوبر حمودي المولى بسبب حزنه على زواج حبيبته