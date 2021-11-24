جمال سليمان ينفى عودته إلى سوريا: لقد أجبرنا على المغادرة تحت التهديد المباشر

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان جمال سليمان، عن أنباء عودته مؤخرًا إلى سوريا، بعد غياب سنوات.

وأكد سليمان أن كل ما تردد في هذا الشأن كلام غلوط لا صحة له.

وكتب “سليمان” في بيان له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»: “تتداول بعض المواقع خبرا مفبركا انني قد عدت إلى سوريا وهذا غير صحيح ولكن يستوجب القول ان سوريا هي وطني وانني اتوق إلى العودة إليها كما يتوق كل إنسان ان يعود إلى وطنه، ويستوجب القول اننا لم نغادر بارادتنا وإنما اجبرنا على المغادرة تحت سطوة الترهيب والتهديد المباشر”.

وأضاف «جمال»: «شخصيا كنت اتمنى ان لا أغادر وطني ولكن في الوقت نفسه ان لا أكون شاهد زور. ويستوجب القول ايضا ان الوطن شيء والنظام السياسي شيء آخر. سنعود إلى سوريا عندما يكون هناك نظام ديمقراطي يقبل الاختلاف ويقبل المحاسبة. نظام يقوم على الشفافية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة. نظام يرى فيه الساسة أنفسهم على أنهم عابرون اما الوطن فهو باق».

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