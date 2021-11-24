محمد منير يتلقى عزاء ابن شقيقته

ابو ظبي - احمد الجزار - أقام الكينج محمد منير، العزاء فى معتصم كمال، ابن شقيقته اليوم بمنطقة عابدين، مقتصرا على أقاربه المتواجدين بالقاهرة، وعدد من أصدقاءه المقربين وحرص الإعلامي محمود سعد على تقديم واجب العزاء.

وشيع الفنان محمد منير، جثمان ابن شقيقته عقب صلاة الظهر امس داخل مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص الفنان محمد منير علي التواجد بجانب أسرته، لحضور صلاة الجنازة علي ابن شقيقته بمسجد الحصري.

وظهرت مشاعر الحزن والألم علي الكينج محمد منير من داخل سيارته، أثناء انتظاره لانتهاء صلاة الجنازة علي ابن شقيقته، والذي وافته المنية مساء أمس.

وسيطرت حالة من الحزن والبكاء علي أسرة الراحل وبعض الأصدقاء، الذين حرصوا علي حضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

وتوفي “معتصم كمال” نجل شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

وأعلن بكري كمال شقيق الراحل وفاته عبر حسابه على موقع فيسبوك، معلنا عن موعد صلاة الجنازة أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر.

ونعى أقارب وأصدقاء محمد منير الراحل معتصم كمال، عبر حساباتهم على موقع فيسبوك، بعدما توفي فجأة.

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